Генсек ООН предложил сделать ядерное оружие достоянием истории

Ядерное оружие не гарантирует ни победы, ни безопасности, поэтому следует прекратить испытания во всем мире и оставить его в истории. Об этом заявил в своем Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он написал, что мир достаточно долго был заложником ядерного оружия, и пора это прекратить. Антониу Гутерриш назвал его «устройством смерти», которое не гарантирует ни победы в войне, ни обеспечения безопасности. По замыслу единственным результатом применения этого вида оружие является разрушение.

«Давайте обеспечим прекращение испытаний навсегда и отправим ядерное оружие в историю — раз и навсегда», — написал генсек ООН.

Участники обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) ранее не согласовали итоговый документ, поскольку не пришли к консенсусу. Замглавы делегации России Андрей Белоусов обвинил в этом представителей Украины, которые делали циничные заявления в адрес России. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, напротив, возложил ответственность на российских делегатов, которые выразили протест.