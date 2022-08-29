Генсек ООН предложил сделать ядерное оружие достоянием истории
Генсек ООН призвал всем миром отказаться от ядерных испытаний
Ядерное оружие не гарантирует ни победы, ни безопасности, поэтому следует прекратить испытания во всем мире и оставить его в истории. Об этом заявил в своем Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Он написал, что мир достаточно долго был заложником ядерного оружия, и пора это прекратить. Антониу Гутерриш назвал его «устройством смерти», которое не гарантирует ни победы в войне, ни обеспечения безопасности. По замыслу единственным результатом применения этого вида оружие является разрушение.
«Давайте обеспечим прекращение испытаний навсегда и отправим ядерное оружие в историю — раз и навсегда», — написал генсек ООН.
Участники обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) ранее не согласовали итоговый документ, поскольку не пришли к консенсусу. Замглавы делегации России Андрей Белоусов обвинил в этом представителей Украины, которые делали циничные заявления в адрес России. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, напротив, возложил ответственность на российских делегатов, которые выразили протест.