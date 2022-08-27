Украину обвинили в отсутствии консенсуса на конференции ДНЯО

Украинские власти виноваты в том, что участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не пришли к консенсусу по итоговому документу, заявил замглавы делегации России Андрей Белоусов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Украина и кураторы киевского режима несут всю полноту ответственности за отсутствие финального позитивного результата по итогам обзора», — пояснил высокопоставленный дипломат.

По словам Белоусова, со стороны Киева звучали циничные заявления в адрес России. Украинские делегаты высказывали свою позицию на фоне обстрелов ВСУ Запорожской атомной электростанции. Это фактически поставил мир на грань ядерной катастрофы, подчеркнул представитель России.

Ряд государств следовали собственной политике, продвигая в проект итогового документа свои приоритеты. Однако мнение других стран-участниц они не учли.

«По сути на протяжении всей конференции игра шла в одни ворота», — подытожил Белоусов.

Ранее председатель конференции ДНЯО Густаво Злаувинен сообщил, что участники смогли найти компромисс только по процедурной части итогового документа.