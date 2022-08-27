Участники конференции ДНЯО не смогли согласовать итоговый документ

Участники обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не согласовали итоговый документ, поскольку не пришли к консенсусу, заявил на финальном заседании конференции ее председатель Густаво Злаувинен. Об этом написал ТАСС.

Они смогли договориться исключительно по процедурной части. Речь идет о сроках проведения новой встречи в 2026 году и подготовительных мероприятиях.

ДНЯО был разработан Комитетом по разоружению ООН, чтобы остановить распространение ядерного оружия в мире. Договор обеспечивает международный контроль за выполнением государствами взятых обязательств.

Главный принцип ДНЯО — атом должен быть мирным и не являться способом распространения влияния отдельных стран. Россия является преемником СССР в части исполнения ДНЯО.

Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон заинтересованы в восстановлении инспекций в рамках ДСНВ.