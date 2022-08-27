Япония заявила, что итоговый документ конференции ДНЯО не приняли из-за России

Участники обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли принять итоговый документ из-за позиции России, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он выразил сожаление в связи с этим, сообщило РИА «Новости».

«Находившиеся в Нью-Йорке на состоявшейся там Обзорной конференции по ДНЯО представители МИД доложили мне детали. Из-за протеста одной страны, России, не получилось достичь результата в виде принятия итогового документа», — отметил японский премьер в субботу. Он добавил, что ситуация на Украине является неприемлемой и «расшатывает основы мирового порядка».

В том, что участники конференции не приняли итоговый документ, виноваты власти Украины. С таким заявлением выступил замглавы российской делегации Андрей Белоусов. Он напомнил о продолжающихся обстрелах Запорожской АЭС и подчеркнул, что они поставили мир на грань ядерной катастрофы.

Ранее председатель конференции Густаво Злаувинен заявил, что участники не смогли прийти к консенсусу. По его словам, удалось согласовать лишь процедурную часть документа.