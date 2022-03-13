Генсек НАТО заподозрил Россию в планировании химических атак

Россия может планировать применение химического оружия, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt. Так он попытался перевести тему с американских биологических лабораторий на Украине.

«Теперь, когда были сделаны эти ложные заявления, мы должны сохранять бдительность, потому что, возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием», — отметил Столтенберг.

В Минобороны РФ 7 марта представили презентацию с новыми данными по работе биолабораторий на Украине. Из них следует, что Соединенные Штаты потратили на их функционирование больше 200 миллионов долларов. Учреждения принимали участие в американской военно-биологической программе.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине существуют объекты биологических исследований, и сообщила, что США якобы пытаются не допустить, чтобы украинские биологические лаборатории перешли под контроль российской армии. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности.

Политолог и журналист Юрий Светов констатировал противоречивость высказываний американцев по этому поводу и призвал обращаться в международные суды и организации, требуя реакции на «неправовое поведение наших оппонентов, начиная с США».

Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев сообщил, что секретные биологические лаборатории США по всему миру занимаются опытами над особо опасными инфекциями. Он уточнил, что «на территории США такие работы запрещены, потому они делают это на территории других стран».