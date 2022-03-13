Секретные биологические лаборатории США по всему миру занимаются опытами над особо опасными инфекциями, рассказал Ura.ru вирусолог, академик РАН Виталий Зверев. Он уточнил, что «на территории США такие работы запрещены, потому они делают это на территории других стран».

«Эпидемия чумы и свиней, которые были у нас на Кавказе, были рукотворными. Они были сделаны, возможно, в грузинской лаборатории. Все эти лаборатории сделаны на базе санэпидемстанции либо противочумных институтов, которые всегда занимались особо опасными инфекциями. Чем американцы занимаются там, никто не знает», — сообщил Зверев.

В Минобороны РФ 7 марта представили презентацию с новыми данными по работе биолабораторий на Украине. Из них следует, что Соединенные Штаты потратили на их функционирование больше 200 миллионов долларов. Учреждения принимали участие в американской военно-биологической программе.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине существуют объекты биологических исследований, и сообщила, что США якобы пытаются не допустить, чтобы украинские биологические лаборатории перешли под контроль российской армии. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности.

Политолог и журналист Юрий Светов констатировал противоречивость высказываний американцев по этому поводу и призвал обращаться в международные суды и организации, требуя реакции на «неправовое поведение наших оппонентов, начиная с США».