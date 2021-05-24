Польша возбудила уголовное дело после посадки самолета в Минске

Генпрокурор Польши распорядился возбудить уголовное дело после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Об этом написало РИА «Новости».

Дело в этой европейской стране завели из-за «принуждения самолета к приземлению в столице Белоруссии».

23 мая летевший из Афин в Вильнюс лайнер Ryanair экстренно приземлился в Минске после сообщения о бомбе. На борту самолета находился главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Мужчину арестовали по обвинению по нескольким уголовным статьям. Глава ирландской авиакомпании заявил, что вместе с Протасевичем на борту самолета были сотрудники белорусского КГБ.

После этого руководство латвийской авиакомпании AirBaltic приостановило полеты над территорией республики. Ранее белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал, что в Европейском союзе сейчас серьезно обсуждают прекращение полетов над Белоруссией, где уже создали комиссию по расследованию обстоятельств вынужденной посадки самолета. По словам Латушко, переговоры по этому вопросу проходят на высоком уровне, в них участвуют главы МИД стран ЕС и профильные европейские организации.