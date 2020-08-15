Генпрокурор Белоруссии напомнил о согласовании массовых мероприятий с властями

«Республика Беларусь — правовое государство, в нем действуют законы, и отменить их никто не имеет права. Все должны понимать, что проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей должно быть согласовано с местными органами власти», — отметил генпрокурор.

По его словам, соблюдение этих требований необходимо для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после выборов президента.

Телевизионщики страны тоже захотели бастовать. Об этом рассказала ведущая и режиссер гостелеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 3» Наталья Бибикова. Сотрудники государственных каналов требовали провести новые выборы.

Массовая акция состоялась в районе станции метро «Пушкинская» в память о погибшем Александре Тарайковском. Туда пришли даже сотни родителей с малолетними детьми.

Забастовки проходят и на заводах. Лукашенко посоветовал руководителям предприятий поговорить с трудовым коллективом и ответить на все их вопросы.