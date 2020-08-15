Лукашенко поручил чиновникам разобраться с забастовками на заводах

Новоизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о забастовках на заводах. Лукашенко считает, что с заводчанами нужно поговорить и ответить на все их вопросы.

По мнению белорусского президента, заводчан призывают выходить на митинги разные СМИ.

Кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего Александр Лукашенко.

Лукашенко поручил чиновникам разобраться с рабочими на заводах и ответить на их вопросы, а также заявил, что в начале следующей недели сам отправиться на Минский тракторный завод, чтобы выслушать заводчан, сообщает БелТА.

На эти вопросы они услышат мой ответ Александр Лукашенко.

Также Александр Лукашенко отметил, что в обязанности руководителей цехов входит мирный разговор с теми, кто решил прервать работу завода, Начальники должны донести до подчиненных, что такое поведение непозволительно. Президент подчеркнул, что если забастовщики сильно хотят потерять работу, то так оно и произойдет.

Забастовки на Минском тракторном заводе начались в пятницу. Бастующие остановили работу нескольких цехов, выходили на улицу и требовали отставки Лукашенко. Однако министр культуры Белоруссии заявил, что в стране никто не бастует.