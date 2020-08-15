Лукашенко поручил чиновникам разобраться с забастовками на заводах
По мнению белорусского президента, заводчан призывают выходить на митинги разные СМИ.
Кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечегоАлександр Лукашенко.
Лукашенко поручил чиновникам разобраться с рабочими на заводах и ответить на их вопросы, а также заявил, что в начале следующей недели сам отправиться на Минский тракторный завод, чтобы выслушать заводчан, сообщает БелТА.
На эти вопросы они услышат мой ответАлександр Лукашенко.
Также Александр Лукашенко отметил, что в обязанности руководителей цехов входит мирный разговор с теми, кто решил прервать работу завода, Начальники должны донести до подчиненных, что такое поведение непозволительно. Президент подчеркнул, что если забастовщики сильно хотят потерять работу, то так оно и произойдет.
Забастовки на Минском тракторном заводе начались в пятницу. Бастующие остановили работу нескольких цехов, выходили на улицу и требовали отставки Лукашенко. Однако министр культуры Белоруссии заявил, что в стране никто не бастует.