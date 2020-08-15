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    15 августа 2020, 19:39

    Жители Минска привели на протесты малолетних детей

    Алена Макаренко

    Протестующие белорусы привели на антиправительственную акцию в Минске малолетних детей. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Жители Минска привели на протесты малолетних детей

    Сотни родителей пришли с маленькими детьми на массовую акцию в память о погибшем Александре Тарайковском, которая проходит в районе станции метро «Пушкинская». К подземке подходят также и женщины на последних месяцах беременности.

    Груднички спят в колясках, несмотря на сигналы машин. Дети от трех до пяти лет играют с воздушными шарами, рисуют мелками на асфальте.

    Родители Лены рассказали, что ей недавно исполнился год. Несмотря на жару, девочка тихо спит в коляске, ей не мешают свисты и аплодисменты.

    «Мы не боимся и не должны, мы пришли мирно выразить свою гражданскую позицию», — рассказал отец Лены.

    Восьмилетний мальчик выводит на асфальте печатными буквами «Мы ждем перемен». Папа не видит в этом ничего плохого. Он считает хорошим примером показать сыну, как можно мирно и без насилия выражать свою гражданскую позицию и несогласие.

    «Посмотрите на солидарность людей, сколько человек вышло на площадь. Мы не хотим насилия, наоборот. Чего бояться?» — отметил он.

    Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. На них победил действующий глава республики Александр Лукашенко. По информации ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

    По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 милицейский. Задержаны более 6,7 тысячи участников несанкционированных акций.

    Новости SMI.FM