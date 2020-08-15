Жители Минска привели на протесты малолетних детей

Сотни родителей пришли с маленькими детьми на массовую акцию в память о погибшем Александре Тарайковском, которая проходит в районе станции метро «Пушкинская». К подземке подходят также и женщины на последних месяцах беременности.

Груднички спят в колясках, несмотря на сигналы машин. Дети от трех до пяти лет играют с воздушными шарами, рисуют мелками на асфальте.

Родители Лены рассказали, что ей недавно исполнился год. Несмотря на жару, девочка тихо спит в коляске, ей не мешают свисты и аплодисменты.

«Мы не боимся и не должны, мы пришли мирно выразить свою гражданскую позицию», — рассказал отец Лены.

Восьмилетний мальчик выводит на асфальте печатными буквами «Мы ждем перемен». Папа не видит в этом ничего плохого. Он считает хорошим примером показать сыну, как можно мирно и без насилия выражать свою гражданскую позицию и несогласие.

«Посмотрите на солидарность людей, сколько человек вышло на площадь. Мы не хотим насилия, наоборот. Чего бояться?» — отметил он.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. На них победил действующий глава республики Александр Лукашенко. По информации ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 милицейский. Задержаны более 6,7 тысячи участников несанкционированных акций.