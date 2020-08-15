Режиссер и телеведущая белорусских гостелеканалов заявила о забастовке

Ведущая и режиссер гостелеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 3» Наталья Бибикова заявила, что каналы готовы бастовать. Сегодня телевизионщики встретились с председателем Совета Республики.

В Telegram-канале «Баста!» появился документ, подписанный сотрудниками белорусских государственных каналов. В нем они требовали провести новые выборы. По предварительным данным, после этого тележурналистов вызвали на срочное совещание с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт, сообщает Tut.by.

После встречи из здания Белтелерадиокомпании вышла ведущая и режиссер Наталья Бибикова. Она сообщила, что на совещании было около 40 сотрудников. Темой обсуждения были выборы и обстановка в стране. Бибикова отметила, что телевизионщики планировали в понедельник организовать забастовку. «Но сегодня такое произошло, что теперь неизвестно, что будет», — отмечает Бибикова.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются с 9 августа.