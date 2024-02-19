Мир 19 февраля 2024, 02:49 Генпрокуратура ФРГ проверит раскрытие гостайны при строительстве «СП — 2» Bild: в ФРГ чиновники раскрыли гостайну о подлодках НАТО при планировании «СП-2» Freepik

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В Германии инициировали проверку в связи с вероятным раскрытием государственной тайны при планировании строительства трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило немецкое издание Bild.

По информации издания, сотрудники Горного ведомства города Штральзунд опубликовали сведения о местах действиях натовских подлодок и количестве оружия на них в 2018 году.

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Это ведомство отвечало за выдачу разрешений при строительстве газопровода «Северный поток — 2». Его сотрудникам теперь грозит до пяти лет тюрьмы.

В начале февраля президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону непрозрачно намекнул, что во взрывах на «Северных потоках» виноваты США. Он подчеркнул, что необходимо выяснить, причастны ли к ним НАТО или ЦРУ.

Теракты на «Северных потоках» произошли осенью 2022 года. В Германии, Дании и Швеции допустили, что это была целенаправленная диверсия.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти США не позволят Швеции раскрыть правду о взрывах на «Северных потоках», несмотря на то, что теракт нанес ущерб Германии, Нидерландам и Франции.