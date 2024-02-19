19 февраля 2024, 02:49
Генпрокуратура ФРГ проверит раскрытие гостайны при строительстве «СП — 2»
Bild: в ФРГ чиновники раскрыли гостайну о подлодках НАТО при планировании «СП-2»
В Германии инициировали проверку в связи с вероятным раскрытием государственной тайны при планировании строительства трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило немецкое издание Bild.
По информации издания, сотрудники Горного ведомства города Штральзунд опубликовали сведения о местах действиях натовских подлодок и количестве оружия на них в 2018 году.
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Это ведомство отвечало за выдачу разрешений при строительстве газопровода «Северный поток — 2». Его сотрудникам теперь грозит до пяти лет тюрьмы.
В начале февраля президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону непрозрачно намекнул, что во взрывах на «Северных потоках» виноваты США. Он подчеркнул, что необходимо выяснить, причастны ли к ним НАТО или ЦРУ.
Теракты на «Северных потоках» произошли осенью 2022 года. В Германии, Дании и Швеции допустили, что это была целенаправленная диверсия.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти США не позволят Швеции раскрыть правду о взрывах на «Северных потоках», несмотря на то, что теракт нанес ущерб Германии, Нидерландам и Франции.
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