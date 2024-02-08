08 февраля 2024, 17:31
«Это была террористическая атака». МИД Венгрии — о подрыве «Северных потоков»
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал терактом подрыв «Северных потоков»
По факту диверсии на трубопроводах «Северного потока» до сих пор не провели серьезное расследование. Это неприемлемо, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, чьи слова привело РИА «Новости».
Он призвал национальные и международные власти отнестись к подрыву газопроводов серьезно. Таким образом Сийярто прокомментировал решение Швеции остановить расследование.
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«Это была террористическая атака на стратегическую инфраструктуру в Европе», — подчеркнул глава венгерского МИД.
Швеция не смогла найти виновных в подрыве «Северных потоков» и завершила расследование. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию примечательной.
Еврокомиссию проинформировали о решении остановить расследование по делу о диверсии. Теперь этим вопросом займутся два других европейских государства, сообщил представитель пресс-службы ЕК.
Венгрия
Швеция
Европа
Россия
Северный поток
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