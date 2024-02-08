Мир 08 февраля 2024, 17:31 «Это была террористическая атака». МИД Венгрии — о подрыве «Северных потоков» Глава МИД Венгрии Сийярто назвал терактом подрыв «Северных потоков» Trond Larsen/Expressen/Tt/globallookpress

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По факту диверсии на трубопроводах «Северного потока» до сих пор не провели серьезное расследование. Это неприемлемо, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, чьи слова привело РИА «Новости».

Он призвал национальные и международные власти отнестись к подрыву газопроводов серьезно. Таким образом Сийярто прокомментировал решение Швеции остановить расследование.

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«Это была террористическая атака на стратегическую инфраструктуру в Европе», — подчеркнул глава венгерского МИД.

Швеция не смогла найти виновных в подрыве «Северных потоков» и завершила расследование. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию примечательной.

Еврокомиссию проинформировали о решении остановить расследование по делу о диверсии. Теперь этим вопросом займутся два других европейских государства, сообщил представитель пресс-службы ЕК.