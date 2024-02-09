Мир 09 февраля 2024, 02:23 Путин одной фразой ответил на вопрос о виновных в теракте на «Северных потоках» Путин намекнул Карлсону на причастность США ко взрывам на «Северных потоках» Kremlin Pool / Global Look Press

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Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону непрозрачно намекнул на то, кто виноват во взрывах на «Северных потоках». На вопрос об этом российский лидер ответил фразой «Конечно, вы!»

Путин подчеркнул, что необходимо выяснить, причастны ли к теракту НАТО или ЦРУ.

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«Искать нужно того, кто хотел и мог это сделать», — сказал он.

Президент также указал на готовность России подавать газ в Европу по неповрежденной трубе «Северного потока — 2». Однако Германия не открывает газопровод, указал российский лидер.

«„Северный поток — 2“ повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу», — отметил Путин.

Теракты на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. В Германии, Дании и Швеции допустили, что это была целенаправленная диверсия.

По данным Nord Stream AG, сроки ремонта после произошедшего на газопроводах оценить невозможно. Само ЧП оператор «Северного потока» назвал беспрецедентным по своему масштабу.