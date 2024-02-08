Мир 08 февраля 2024, 08:43 Володин рассказал, как Белый дом наказал страны ЕС с помощью теракта на «СП» Володин: США разрушат Европейский союз с помощью НАТО The Swedish Coast Guard/XinHua/globallookpress

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Руководство США не позволит Швеции раскрыть правду о взрывах на «Северных потоках», несмотря на то что теракт нанес ущерб Германии, Нидерландам и Франции. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что шведская прокуратура закрыла расследование о подрыве «СП», так как подозреваемых не удалось найти. По мнению Володина, процедуру остановили из-за вступления Швеции в блок НАТО, который находится под контролем США.

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«Как в этой ситуации Стокгольм может рассказать правду о взрывах на „Северных потоках“?» — задался вопросом спикер ГД.

Он добавил, что теракт на «СП» не обошелся без участия Белого дома и Украины. По его мнению, США не простят Швецию, если та назовет виновников преступления.

«Поэтому прокуратура Швеции пошла на подлог, сокрытие преступления, которое в первую очередь нанесло ущерб Германии, Нидерландам, Франции», — указал Володин.

Спикер ГД также отметил, что страны Европы из-за действий США потеряли суверенитет и не могут справиться с рядом проблем. По его словам, НАТО разрушит Европейский союз.

«США их попросту наказали. „Отключив“ от „Северных потоков“, навязали свой дорогой газ. Втянули в конфликт на Украине. Заставили принять миллионы беженцев. Бросили и ничем не помогают», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Кремля прокомментировал решение Швеции прекратить расследование взрыва на газопроводах «СП». Он назвал новость примечательной и предложил понаблюдать за работой немецкой прокуратуры по этому делу.