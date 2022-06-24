Министерство экономики Германии изучает возможность экспроприации части газопровода «Северный поток — 2», расположенной на своей территории. Как сообщила газета Spiegel со ссылкой на собственные источники, власти хотят использовать инфраструктуру для поставок газа в регионы страны из терминала СПГ в Балтийском море.

Издание напомнило, «Северный поток — 2» уже встроен газотранспортную сеть Германии, через которую топливо может уходить в южные регионы.

Германия не готова к такому решению из-за проблем с определением собственника. Компания — оператор газопровода Nord Stream 2 AG находится в процессе банкротства и управляется временным поверенным.

Но главной проблемой остается ответ России, которая может пойти на национализацию имущества германских компаний.

Журналисты Spiegel подчеркнули, что в министерстве не прокомментировали сообщение о планах по национализации газопровода, но отметили, что вопрос подключения газовой инфраструктуры страны к СПГ-терминалу сегодня очень важен.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось осенью прошлого года. Власти Германии остановили процесс сертификации после того, как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. По решению властей дочерние компании «Газпрома» оказались под внешним управлением.

В ответ Россия ввела блокирующие санкции, запретив поставки топлива. По подсчету СМИ, российский ответ обошелся жителям Германии в дополнительные пять миллиардов евро в год.