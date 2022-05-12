«Дочки» Gazprom Germania остались без российского газа

Несколько «дочек» бывшего дочернего предприятия «Газпрома» Gazprom Germania GmbH остались без газа из-за санкций, которые Россия ввела против компаний Запада. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Хабек заверил, что ФРГ была готова к санкциям со стороны России, а рынок, по его оценке, может компенсировать нехватку газа из РФ, написала «Газета.ru».

По словам Хабека, у Германии есть альтернативные поставщики. Правда, какие именно, вице-канцлер не уточнил.

Блокирующие санкции против Gazprom Germania GmbH, а также EuRoPol GAZ S.A. — владельца польского участка газопровода «Ямал — Европа» Россия ввела 11 мая. Российские компании не смогут совершать с ними сделки, проводить платежи и совершать операции с ценными бумагами в их пользу.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в беседе с RT, что Германию ждут тяжелые времена при условии введения эмбарго на российский газ.