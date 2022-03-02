Оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 не подтвердил сообщения СМИ о том, что компания начала процедуру банкротства. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Компания на данный момент только проинформировала местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом вследствие наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США санкций», — указывается в сообщении.

США ввели санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц компании в феврале в ответ на действия России в отношении Украины. В начале марта стало известно, что Nord Stream 2 уволил 106 сотрудников.

Источники агентства Reuters 1 марта сообщили, что компания Nord Stream 2 может официально начать производство по делу о неплатежеспособности в швейцарском суде уже на этой неделе.

О том, что заявление о банкротстве оператора «Северного потока — 2» вполне возможно, заявлял эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, при таком развороте событий европейские компании также окажутся в числе пострадавших.

Российский газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год проходит до Балтийского побережья Германии. Обе нитки магистрали сейчас построены и испытаны. Они заполнены газом и уже готовы к работе.