СМИ выяснили «стоимость» санкций против Gazprom Germania для немцев

Российские санкции в отношении компании Gazprom Germania и находящихся под ее управлением дочерних предприятий могу обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные пять миллиардов евро в год. Об этом стало известно газете Welt am Sonntag от неназванных представителей отрасли.

Компании являлись дочерними предприятия российского «Газпрома», однако с 1 апреля текущего года он прекратил в них участие. 11 мая РФ ввела в отношении Gazprom Germania и ряда компаний под ее управлением санкции. На следующий день вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сообщил, что бывшие дочерние предприятия российского газового гиганта не получают сырье. Он заверил, что рынок сможет компенсировать выпавшие поставки.

По данным Welt, в Германии переориентация на других поставщиков газа создаст значительную нагрузку на федеральный бюджет, поскольку топливо будет закупаться по более высоким расценкам. Сообщается, что с середины мая один мегаватт-час природного газа обходился Германии примерно в 85 евро, тогда как стоимость российской операции не выходила за рамки 20-30 евро.

По оценке властей ФРГ, стране необходимы дополнительные 10 миллионов кубометров газа в день. Их стоимость оценивается примерно в 3,5 миллиарда евро в год. Прочие затраты придутся на заполнение газом хранилища Ребен в Нижней Саксонии. К 1 октября его необходимо заполнить на 80%. По данным издания, процесс идет медленно, поскольку Берлин не может ждать падения цен на газ.

Сообщается, что для потребителей с сентября будет установлена новая надбавка. Она призвана компенсировать выросшие расходы.

Ранее сообщалось, что поставки газа в Финляндию из России прекратились утром 21 мая.