Мир 12 июля 2023, 17:27 G7 приняла декларацию о дальнейшей поддержке Украины Премьер Японии Кисида: G7 приняла заявление с гарантиями безопасности для Украины РИА «Новости»

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Лидеры стран «Большой семерки» по итогам встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе приняли совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Его процитировал ТАСС.

«Сегодня мы можем объявить о совместной декларации о поддержке Украины», — сказал он.

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После этого японский премьер показал журналистам документ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерение G7 дать киевскому режиму гарантии безопасности опасным и ошибочным. По его словам, таким образом страны «Группы семи» посягнут на безопасность РФ.

Соединенные Штаты и другие страны «Большое семерки» предупреждали о том, что в среду, 12 июля, объявят о гарантиях безопасности для Украины. По плану, стороны должны обсудить нюансы их достижения.

Президент Украины Владимир Зеленский с уверенностью заявил на саммите, что страна была и продолжает оставаться донором безопасности для Европы.