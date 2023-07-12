Мир 12 июля 2023, 14:00 Зеленский назвал Украину донором безопасности для Европы Президент Зеленский: Украина есть и будет донором безопасности для Европы Flickr

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Украина была и продолжает оставаться донором безопасности для Европы. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, выступая на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Он также обозначил три приоритетных вопроса, которые предстоит обсудить со странами-членами НАТО. Они касаются нового пакета вооружений для Украины, приглашения страны в военно-политический блок и гарантий безопасности для нее до членства в альянсе.

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«Мы слышим, что у нас будет приглашение, когда этого позволят меры безопасности. Я хочу обсудить с нашими партнерами все эти вопросы», — Зеленского процитировало РИА «Новости».

Ранее Белый дом пообещал вместе со другими странами G7 объявить гарантии безопасности для Украины 12 июля. Они, в частности, должны затронуть помощь в построении вооруженных сил, которые смогут защищать себя и сдерживать атаки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерение G7 дать Украине гарантии безопасности опасно и ошибочно. Он назвал такой шаг посягательством на безопасность РФ.