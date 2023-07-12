Власть 12 июля 2023, 13:15 Кремль счел гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России Песков: гарантии для Украины G7 являются посягательством на безопасность России РИА «Новости»

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Намерение G7 дать Украине гарантии безопасности опасно и ошибочно. Ведь таким образом «Группа семи» посягает на безопасность Российской Федерации. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, написал ТАСС.

Он признался, что российские власти очень негативно относятся к вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс. По его словам, данная тема коррелирует с анонсом того, что G7 12 июля объявят о гарантиях безопасности Украине.

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«Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что, давая какие-либо гарантии безопасности киевскому режиму, страны G7 на самом деле игнорируют международный принцип неделимости безопасности.

«То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность России», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Тем временем сербскому лидеру Александру Вучичу пришлось успокаивать киевский режим из-за того, что представители НАТО не представили на саммите в Вильнюсе план вступления Украины в альянс. Политик обещал, что блок преподнесет украинской стороне серьезные подарки.