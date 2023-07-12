Мир 12 июля 2023, 10:20 США анонсировали объявление гарантий безопасности для Украины Белый дом: гарантии безопасности для Украины объявят 12 июля piqsels

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США и другие страны G7 в среду, 12 июля, объявят о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

Согласно документу, с Украиной переговорят по поводу достижения двусторонних гарантий безопасности. Затем якобы представят планы помощи в построении вооруженных сил, которые смогут защищать себя и сдерживать атаки.

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G7 на саммите НАТО в Вильнюсе согласует общие принципы гарантий безопасности для Украины. Совместная декларация должна определить, как союзные страны будут поддерживать страну в ближайшие годы, сообщил RT.

Саммит НАТО в Вильнюсе открылся 11 июля. На него также прибыл украинский президент Владимир Зеленский. Члены военно-политического блока в итоговом коммюнике за первый день подтвердили, что в будущем видят Украину в альянсе.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что НАТО хочет сосредоточить свои войска у рубежей России. Об этом он сказал, комментируя итоги первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Дипломат отметил, что на борьбу с Россией брошены все ресурсы НАТО.