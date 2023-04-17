Мир 17 апреля 2023, 23:59 Макрон сообщил срок вступления в силу пенсионной реформы Президент Франции Макрон: пенсионная реформа вступит в силу осенью РИА «Новости»

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Пенсионная реформа во Франции о повышении пенсионного возраста вступит в силу осенью. Об этом в телеобращении сообщил президент страны Эммануэль Макрон, его процитировал ТАСС.

«Как вы знаете, Конституционный совет в пятницу признал пенсионную реформу законной. Я, что логично, я сразу промульгировал этот закон. Пенсионная реформа вступит в силу осенью», — заявил президент.

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Макрон констатировал, что пенсионная реформа «со всей очевидностью», не была принята обществом. Президент выразил сожаление, что по ней не нашли консенсус.

Макрон подписал закон о пенсионной реформе 15 апреля. Против принятия реформы в стране выходили на улицы тысячи людей. Профсоюзы планируют провести исключительную массовую демонстрацию 1 мая.