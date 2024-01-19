Мир 19 января 2024, 09:52 Франция открестилась от наемников в Харькове Франция назвала манипуляцией слухи о присутствии своих наемников в Харькове РИА «Новости»

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Информация о присутствии французских наемников в Харькове в рядах украинской армии является манипуляцией со стороны России. Об этом изданию France Press заявили в МИД республики.

Минобороны России в среду, 17 января, сообщило о ликвидации более 60 наемников в пункте временно дислокации в Харькове, среди них находились французы. Еще порядка 20 человек получили ранения.

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«У Франции нет никаких наемников как на Украине, так и ни где бы то ни было еще. Эта информация является очередной манипуляцией со стороны России», — заявили в МИД.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ведомство вызовет французского посла для дачи объяснений по присутствию военных на территории Харькова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также отмечал, что нижняя палата парламента примет обращение к французским депутатам в связи с уничтожением наемников. Он напоминал, что законы Франции запрещают наемничество.