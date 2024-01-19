Мир 19 января 2024, 08:29 Госдума рассмотрит обращение к Франции после ликвидации наемников в Харькове РИА «Новости»

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Депутаты Государственной думы рассмотрят обращение к Франции, в связи с уничтожением наемников из этой страны в зоне специальной операции. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В среду министерство обороны сообщило, что российские силы точным ударом поразили здание с французскими наемниками в Харькове.

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«Посла республики в Москве вызвали в МИД в связи с ликвидацией Вооруженными силами более 60 наемников из Франции в Харькове. Обязательно рассмотрим обращение к парламенту этой страны на ближайшем заседании», — написал Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что французское законодательство запрещает наемничество.

«Важно понимать, в курсе ли депутаты этой страны, что кто-то отправил боевиков на Украину в нарушение норм закона, — добавил он.

Политик отметил, что в истории отношений России и Франции были разные этапы.

«Было время, когда против нацизма наши деды и прадеды боролись вместе. Но сегодня французские наемники погибают за украинский нацистский режим. Знают ли про это депутаты?» — задался вопросом Володин.

Ранее аналитик Ксавье Моро объяснил молчание властей Франции по поводу гибели соотечественников давлением со стороны НАТО.