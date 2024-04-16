Важное 16 апреля 2024, 12:48 Франция не делала официальных шагов к «олимпийскому перемирию» — Кремль Песков: Франция официально не предлагала России перемирие на время Олимпиады Unsplash

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Россия не получала официальных предложений от Франции о перемирии с Украиной на время проведения летней Олимпиады в Париже. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщили «Известия».

По его словам, лидеру России Владимиру Путину неоднократно задавали вопрос о возможности временного прекращения огня в зоне проведения спецоперации. Дмитрий Песков указал: рассмотрение таких инициатив осложнял тот факт, что киевский режим мог использовать паузу для перегруппировки и перевооружения. Официальный представитель Кремля добавил, что в любом случае Франция официально еще не предлагала устроить перемирие.

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«До сих пор никаких официальных шагов на этот счет никто не делал», — подчеркнул он.

Провести «олимпийское перемирие» предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Политолог Юрий Светов заявил, что Россия не согласится на это.

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал остановить военную помощь Украине. RT писал, что правительство страны планировало выделить на эти цели еще 300 миллионов евро.