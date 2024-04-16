16 апреля 2024, 04:18
Идею Макрона об «олимпийском перемирии» назвали уловкой
Заур Смирнов назвал уловкой предложение Макрона об «олимпийском перемирии»
Идея французского лидера Эммануэля Макрона объявить перемирие во время проведения летних Олимпийских игр является уловкой. Такое мнение выразил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА «Новости».
«Требование Макрона о перемирии — это не проявление миролюбивой политики, а стремление дать время киевскому режиму и ВСУ для передышки, чтобы вновь продолжать уничтожать мирное население. Его предложение — уловка», — сказал он.
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Политик отметил, что главе Франции следует прекратить оказывать военную поддержку Украине и показать этим свою искреннюю заинтересованность в завершении конфликта.
Как заявил политолог Юрий Светов в беседе с «360», Россия не согласится на предложение Макрона об «олимпийском перемирии». Он отметил, что Украина заинтересована в такой паузе, передышка пойдет на пользу военным ВСУ.
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Олимпиада в Париже — 2024
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