Мир 16 апреля 2024, 04:18 Идею Макрона об «олимпийском перемирии» назвали уловкой Заур Смирнов назвал уловкой предложение Макрона об «олимпийском перемирии» РИА «Новости»

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Идея французского лидера Эммануэля Макрона объявить перемирие во время проведения летних Олимпийских игр является уловкой. Такое мнение выразил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА «Новости».

«Требование Макрона о перемирии — это не проявление миролюбивой политики, а стремление дать время киевскому режиму и ВСУ для передышки, чтобы вновь продолжать уничтожать мирное население. Его предложение — уловка», — сказал он.

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Политик отметил, что главе Франции следует прекратить оказывать военную поддержку Украине и показать этим свою искреннюю заинтересованность в завершении конфликта.

Как заявил политолог Юрий Светов в беседе с «360», Россия не согласится на предложение Макрона об «олимпийском перемирии». Он отметил, что Украина заинтересована в такой паузе, передышка пойдет на пользу военным ВСУ.