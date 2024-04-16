Мир 16 апреля 2024, 11:20 Слова Макрона об увеличении помощи ВСУ назвали неуклюжими Bloomberg: послания Макрона о наращивании поддержки Украины прозвучали неуклюже Lance Cpl. Christian Salazar/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Заявления президента Франции Эммануэля Макрона звучат неуклюже, потому что лидер страны не может определиться, какую роль он играет: миротворца или провокатора. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Авторы материала подчеркнули, что французский лидер колеблется между посланиями о необходимости урегулирования конфликтов и обещаниями помочь Украине. В издании также отметили, что Макрон продолжает активно выступать за наращивание помощи ВСУ.

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«Послания французского президента порой звучат неуклюже, поскольку он непредсказуемо колеблется между миротворцем и провокатором», — добавили в агентстве.

Ранее глава Франции предположил, что государство может направить на Украину военнослужащих. Украинский лидер Владимир Зеленский поддержал идею Макрона. По его словам, руководство страны не станет отказываться от такого предложения и примет иностранных военных инструкторов и механиков.

Российский депутат Константин Гаврилов назвал слова Макрона провокационными. Он отметил, что заявление французского лидера лишь указывает на успешные действия России в зоне СВО.