Эксклюзив 15 апреля 2024, 16:01 Россия не согласится на перемирие во время Олимпиады Политолог Светов: Россия не согласится на предложение Макрона о перемирии Unsplash

Читать 360tv в

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил на время Олимпиады устроить перемирие на Украине. Россия не согласится на это, заявил «360» политолог, журналист Юрий Светов.

«Все, что эти люди говорят, выглядит фантастическим цинизмом. <…> Мы не пойдем на соглашения такого рода», — сказал он.

Реклама

Политолог напомнил, что, с одной стороны, во Франции сделали все для недопуска российских спортсменов на Олимпийские игры, с другой — попытались добиться от России согласия на перемирие. Юрий Светов уверен, что Украина заинтересована в паузе, но перемирия не будет.

«Украина ухватится за это. Для нее в условиях мощного давления российской армии любая возможность получить передышку пойдет на пользу. А что дальше, я не знаю. Ведь были разговоры о перемирии на Рождество, и они ничем не закончились», — сказал он.

Юрий Светов обратил внимание на то, что Эммануэль Макрон говорил лишь о российско-украинском конфликте, но не упомянул палестино-израильский. По словам политолога, спортивные организации разных стран задавались вопросом, почему израильтян не отстранили от Игр.

«Даже речи нет о том, чтобы приостановить участие Израиля хоть в каких-то соревнованиях. Именно поэтому „это другое“. Франция находится на стороне Израиля, тут никаких сомнений нет. Она всегда будет на стороне Израиля, как и вся правящая элита западных стран», — объяснил он.

Российским спортсменам разрешили выступить в статусе нейтральных атлетов. Олимпийский комитет России обещал поддержать тех, кто не согласится на это условие.