Мир 01 августа 2023, 12:07 Франция начала эвакуацию соотечественников из Нигера МИД Франции заявил об эвакуации соотечественников из Нигера Википедия

Читать 360tv в

Французские власти начали эвакуировать соотечественников и граждан Евросоюза из Нигера. Об этом сообщили на официальном сайте МИД республики.

В ведомстве указали, что причиной такого решения стала общая ситуация в Ниамее, агрессия против посольства Франции и закрытие воздушного пространства, что лишило граждан республики возможности покинуть страну самостоятельно.

Реклама

«Франция готовит эвакуацию своих граждан и граждан ЕС, которые желают покинуть страну. Эта эвакуация начнется сегодня», — отметили в МИД.

Госпереворот в африканской стране произошел в ночь на 27 июля. Группа бойцов из президентской гвардии уведомила, что главу государства Мохамеда Базума и членов его семьи отстранили от власти.

Через несколько дней у здания посольства Франции устроили митинг. Протестующие развернули российские флаги и скандировали лозунги против колонизаторов.

Пришедшие к власти военные Нигера объявили о приостановке поставок золота и урана во Францию.