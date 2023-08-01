01 августа 2023, 12:07
Франция начала эвакуацию соотечественников из Нигера
МИД Франции заявил об эвакуации соотечественников из Нигера
Французские власти начали эвакуировать соотечественников и граждан Евросоюза из Нигера. Об этом сообщили на официальном сайте МИД республики.
В ведомстве указали, что причиной такого решения стала общая ситуация в Ниамее, агрессия против посольства Франции и закрытие воздушного пространства, что лишило граждан республики возможности покинуть страну самостоятельно.
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«Франция готовит эвакуацию своих граждан и граждан ЕС, которые желают покинуть страну. Эта эвакуация начнется сегодня», — отметили в МИД.
Госпереворот в африканской стране произошел в ночь на 27 июля. Группа бойцов из президентской гвардии уведомила, что главу государства Мохамеда Базума и членов его семьи отстранили от власти.
Через несколько дней у здания посольства Франции устроили митинг. Протестующие развернули российские флаги и скандировали лозунги против колонизаторов.
Пришедшие к власти военные Нигера объявили о приостановке поставок золота и урана во Францию.
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