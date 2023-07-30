Эксклюзив 30 июля 2023, 18:51 «Очень важный фактор». Россия поддержит позицию Африканского союза по ситуации в Нигере Политолог Станкевич: России нельзя ссориться с Африканским союзом в вопросе Нигера Emmanuel Ikwuegbu / Unsplash

Читать 360tv в

Протестующие собрались у здания посольства Франции в Нигере. Демонстранты принесли с собой российские флаги и скандировали антифранцузские лозунги. Политолог Сергей Станкевич рассказал «360», что Россия не имеет отношения к происходящему. По его словам, РФ по вопросу военного переворота в этой стране будет придерживаться позиции Африканского союза.

Свои интересы

Специалист напомнил — исходя из официальной информации, Россия не имеет никакого отношения к военному перевороту в Нигере, где свергли президента.

Реклама

«Но в то же время есть второй очень важный фактор, который Россия учитывает — это позиция Африканского союза», — отметил Станкевич.

Он объяснил, что организация включает в себя все сколько-нибудь значимые государства континента. Союз в целом выступает против насильственных переворотов на континенте. Осудили и происходящее в Нигере.

«Для России важно сохранять отношения именно с Африканским союзом как организацией, которая достаточно конструктивно сотрудничает с Россией. Лидеры Африканского союза посещают Москву, ведут перспективные переговоры с нами, и нам ни в коем случае нельзя с этим союзом ссориться. Поэтому если союз не поддерживает этот военный переворот в Нигере, то Россия, естественно, не может занимать противоположную позицию — здесь свои стратегические интересы гораздо важнее», — высказался политолог.

Единые принципы

Сергей Станкевич заявил, что Россия держится в этом курсе. Это значит, что РФ не имеет отношения к событиям в Нигере, а также поддерживает усилия Африканского союза, направленные на восстановление конституционной власти в стране. А кто к ней в конечном итоге придет — российской стороне неважно.

«Еще важная позиция Москвы — что внешние силы вообще не должны вмешиваться. В Нигере есть заинтересованность Франции. Для Франции Нигер — важнейший источник урана для атомных электростанций. Львиную долю ядерного топлива Франция вырабатывает из урана, поступающего из Нигера. Поэтому Франция крайне озабочена событиями и пытается на них как-то повлиять», — объяснил политолог.

Он предположил, что Россия будет придерживаться выбранного курса и в дальнейшем.

По данным агентства Associated Press, протестующие потребовали закрыть иностранные военные базы в Нигере. Демонстранты принесли российские флаги, которыми заменили табличку с надписью «Посольство Франции в Нигере».

Позицию России по ситуации в стране подтвердил глава МИД Сергей Лавров. Он заявил, что РФ выступает за восстановление конституционного порядке в африканском государстве.