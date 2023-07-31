Мир 31 июля 2023, 17:26 Нигер оставил Францию без урана и золота Mehr News: захватившие власть военные Нигера остановили экспорт урана и золота во Францию Unsplash

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Пришедшие к власти в результате государственного переворота военные Нигера объявили о приостановке поставок золота и урана во Францию. Об этом со ссылкой на заявление новых непризнанных властей сообщило издание Mehr News.

Мятежники обвинили бывшую метрополию в попытке организовать военную интервенцию, чтобы вернуть на пост главы государства свергнутого президента Мохамеда Базума.

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«У нас есть уран, алмазы, золото, нефть, и мы живем как рабы? Нам не нужны французы, чтобы обеспечивать нашу безопасность», — заявил один из участников.

Нигер является одним из главных поставщиков урана для французских атомных электростанций.

Государственный переворот в африканской стране произошел в ночь на минувший четверг, 27 июля. Группа бойцов из президентской гвардии сообщила, что действующего главу государства Мохамеда Базума и членов его семьи отстранили от власти.

Самопровозглашенным руководителем переходного правительства себя объявил командующий президентской гвардией Абдурахман Чиани. Мятежников поддержало командование вооруженных сил.

Совет глав государств и правительств Экономического сообщества Западноафриканских государств (ЭКОВАС) выдвинул организаторам переворота ультиматум с требованием вернуть пост президента Базуму, иначе границы окружающих Нигер стран останутся закрытыми.

Евросоюз объявил о приостановке финансовой поддержки и всякого сотрудничества с африканской страной, пока власть не вернется к избранному президенту.