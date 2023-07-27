Мир 27 июля 2023, 02:02 Военные Нигера объявили о свержении президента Reuters: военные Нигера свергли президента Базума и закрыли границы Freepik

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Военные Нигера объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума и закрытии границ страны. Сообщение об этом появилось на сайте агентства Reuters.

«Границы страны закрыты, объявляется общенациональный комендантский час», — процитировало агентство заявление нигерских военных.

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Группа военнослужащих президентской гвардии утром 26 июля окружила президентский дворец в столице Нигера, заблокировав в нем Базума и его семью. В руках военных также оказался министр внутренних дел республики.

Президент соседнего Бенина Патрис Талон заявил, что направляется в Нигер для встречи с президентом Базумом и оценки ситуации. Источник агентства сообщил, что ведутся переговоры между лагерем Базума и членами президентской гвардии, которую возглавляет генерал Омар Чиани. Толпы сторонников президента собрались у здания национальной ассамблеи в Ниамее, чтобы призвать к освобождению Базума, но их разогнала полиция.