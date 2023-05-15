Мир 15 мая 2023, 02:16 Флаг Украины стал поводом для скандала в Германии Die Tageszeitung: украинский флаг отказались вешать на дом Карла Либкнехта в ФРГ Freepik

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Глава партии «Левых» Филипп Вольфайль высказался против предложения вывесить флаг Украины на здании штаб-квартиры фракции в Берлине. Его слова привела газета Die Tageszeitung.

«Накануне партийного съезда в партии „Левых“ разгорается жаркая дискуссия: должен ли украинский флаг висеть на доме Карла Либкнехта», — сказано в статье.

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Соратники Вольфайля предложили поместить на здание «знамя мира» с лозунгами, которые бы нанесли на немецком, русском и украинском языках.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Берлине впервые с начала проведения спецоперации. Он провел переговоры с канцлером Олафом Шольцем.

Также украинский лидер побывал в городе Аахен, где ему торжественно вручили премию Карла Великого. Наградой отмечают людей, сделавших большой вклад в объединение Европы. Кроме нее, Зеленский получил денежный приз в размере пяти миллионов евро.

Во время торжественной речи президента Украины коробка с медалью упала на пол. Зеленский прервал свое выступление, произнеся слово: «русские».