Мир 14 мая 2023, 20:08 Зеленскому вручили премию Карла Великого Президент Украины Зеленский получил в Германии премию Карла Великого Twitter

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Премию Карла Великого вручили президенту Украины Владимиру Зеленскому на торжественной церемонии в немецком Аахене. Как сообщило украинское издание «Страна.ua», награду вручают за вклад в объединение Европы.

Кроме медали и грамоты, украинский лидер получил денежный приз в размере пяти миллионов евро.

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Эту премию в свое время получали премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, папа римский Франциск, а также кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

В ходе своей поездки в Берлин Зеленский заявил, что немецкие власти зарезервировали новый пакет военной помощи на ближайшие годы на общую сумму 11 миллиардов евро. Он также попросил канцлера Германии Олафа Шольца рассмотреть поставки истребителей, о которых давно просил западных союзников.