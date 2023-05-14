Мир 14 мая 2023, 22:02 Зеленский уронил премию Карла Великого и обвинил в этом русских Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский получил премию Карла Великого в Ахене. Во время речи лидера страны награда упала на пол. Украинский лидер прервал выступление, чтобы поднять ее и обвинил во всем русских. Трансляцию церемонии вел YouTube-канал Der Spiegel.

Коробка с медалью лежала рядом с трибуной, за которой выступал Зеленский. В какой-то момент она с грохотом упала на пол.

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«Русские», — сказал Зеленский.

После этого украинский лидер поднял награду и вернулся за трибуну, где продолжил свою речь.

Премию Карла Великого дают за вклад в объединение Европы. Кроме медали и грамоты украинский лидер также получил пять миллионов евро в качестве денежного приза.

На торжественной церемонии вручения премии Зеленскому выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. После ее слов об общих с Украиной ценностях пользователи Сети возмутились. В Twitter они написали, что Брюссель «ведет себя как террористическая организация». Также юзеры добавили, что подавляющее большинство европейцев хотят мира и не верят в «мистификации реальности».