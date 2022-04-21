Флаг ДНР установили на самой высокой точке освобожденного Мариуполя. Видео
На телевышке Мариуполя установили флаг ДНР
Над освобожденным Мариуполем подняли флаг Донецкой Народной Республики. Его установили на самой высокой точке города — телевышке. Видео с квадрокоптера появилось в Сети.
На кадрах видно, как военнослужащий ДНР отдает воинское приветствие, стоя на высоте 200 метров над уровнем моря, а рядом развивается стяг.
Сейчас Мариуполь находится полностью под контролем российских войск. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, с какими сложностями столкнулись Вооруженные силы России при взятии города.
Украинских националистов заблокировали в подвалах «Азовстали». По словам Кадырова, они «никуда оттуда не денутся». Президент России Владимир Путин принял решение не штурмовать промзону, а блокировать ее, «чтоб муха не пролетела». Боевикам предложили сложить оружие и сдаться, им гарантировали сохранение жизни и квалифицированную медицинскую помощь.