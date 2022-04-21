Флаг ДНР установили на самой высокой точке освобожденного Мариуполя. Видео

Над освобожденным Мариуполем подняли флаг Донецкой Народной Республики. Его установили на самой высокой точке города — телевышке. Видео с квадрокоптера появилось в Сети.

На кадрах видно, как военнослужащий ДНР отдает воинское приветствие, стоя на высоте 200 метров над уровнем моря, а рядом развивается стяг.

Сейчас Мариуполь находится полностью под контролем российских войск. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, с какими сложностями столкнулись Вооруженные силы России при взятии города.

Украинских националистов заблокировали в подвалах «Азовстали». По словам Кадырова, они «никуда оттуда не денутся». Президент России Владимир Путин принял решение не штурмовать промзону, а блокировать ее, «чтоб муха не пролетела». Боевикам предложили сложить оружие и сдаться, им гарантировали сохранение жизни и квалифицированную медицинскую помощь.