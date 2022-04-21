«Никуда не денутся». Кадыров прокомментировал отмену штурма «Азовстали»

Украинские националисты заблокированы в промзонах «Азовстали» и «никуда не денутся», отметил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Так он прокомментировал решение президента России Владимира Путина не штурмовать «Азовсталь» и сосредоточиться на других задачах.

«Главная цель уже достигнута: бандеровцы и националисты заблокированы в промышленных зонах и уже никуда не денутся. Их единственный выход — сдаться в плен. Надеюсь, у них хватит для этого благоразумия», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что штурм комбината еще накануне планировали депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, замкомандира полка полиции УВО войск Национальной гвардии России по Чеченской Республике Султан Рашаев и племянник главы Чечни Халид Кадыров.

Об освобождении Мариуполя стало известно 21 апреля. В городе уничтожено свыше четырех тысяч украинских боевиков и иностранных наемников, в плен сдались 1478. В промзоне «Азовстали» остались заблокированными более двух тысяч.