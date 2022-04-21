Окончательно и бесповоротно. Кадыров рассказал о взятии контроля над Мариуполем

Военнослужащие ВС РФ взяли под контроль Мариуполь. Об этом в своем Теlеgrаm-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав подобный исход неизбежным.

Объединенной российской армии удалось полностью зачистить город от бандеровцев, националистов и «остальной погани», написал чеченский лидер.

«Мариуполь наш!» — подчеркнул он.

Несмотря на то, что украинские боевики до прихода ВС РФ смогли тщательно изучить город, подготовить склады оружия и укрепления, российские бойцы выполнили задачу и взяли Мариуполь под свой контроль.

«Казалось бы, нацики предусмотрели все варианты развития событий. Не учли самое главное — наших доблестных бойцов. Банальная недооценка привела к поочередному падению бандеровских укреплений», — сказал Кадыров.

При этом армия России столкнулась с определенными сложностями — националисты прикрывались мирным населением и выставляли его как «живой щит». Российские силовики смогли выкурить «бандеровских собак» и ликвидировать угрозу.

«Вся территория планомерно зачищена от националистов, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани, взято под контроль административное здание металлургического комбината „Азовсталь“. <…> Остатки нациков блокированы под толщей бетона и железа на территории завода. И я уверен, что эти стены — последнее, что они увидят в своей жизни», — заключил глава Чечни.