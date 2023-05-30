Мир 30 мая 2023, 19:57 Финскому послу вручили ноту о закрытии отделений генконсульства в Мурманске и Петрозаводске МИД РФ: Россия с 1 июля закроет канцелярию посольства в финском Лаппеенранте Pxhere

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Посла Финляндии в Москве 30 мая вызвали в МИД РФ. Ему сообщили о закрытии с 1 июля Канцелярии Посольства России в финском городе Лаппеенранта. Информацию опубликовали на сайте дипведомства.

«Одновременно финской стороне заявлено об отзыве с той же даты согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге», — добавили в министерстве.

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Ранее посольство России сообщало о разрушенных связях с Финляндией. Новые политические реалии в отношениях образовались с завершением процедуры вступления страны в НАТО 4 апреля.

Финская госкомпания Gasum расторгла долгосрочный контракт с «Газпром экспортом». В апреле 2022 года российская компания потребовала перечислять в рублях, а не в евро платежи, зафиксированные в договоре. Заграничная организация отказалась соблюдать новые правила. Энергоконцерн Fortum из Финляндии также начал списывать активы в России. Денежный убыток финская компания оценила в два миллиарда евро.