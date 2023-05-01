Мир 01 мая 2023, 03:09 Посольство России сообщило о разрушенных связях с Финляндией «Известия»: тесное взаимовыгодное сотрудничество с Финляндией разрушено полностью Pixabay

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Российское посольство в Хельсинки сообщило о полном разрушении некогда тесного и взаимовыгодного сотрудничества с Финляндией. Произошло это по инициативе финской стороны, написали «Известия».

Новые политические реалии в отношениях образовались с завершением процедуры вступления страны в НАТО 4 апреля. К этому моменту двусторонне сотрудничество было уже практически разрушено.

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«Торгово-экономические связи были сведены к минимуму еще в 2022 году в результате действий руководства Финляндии, максимально затруднившего ведение дел с Россией, в том числе путем присоединения к нелегитимным санкциям ЕС», — рассказали газете в российской дипмиссии.

Финляндия еще в 2021 году была шестым по значимости крупнейшим торговым партнером России после Германии, Нидерландов, Франции, Италии и Польши. Внешнеторговый оборот между двумя странами на тот момент составил более 13 миллиардов долларов. В этом году он может уменьшиться до 4,9 миллиарда долларов.

Хельсинская фондовая биржа оценила убытки финских компаний от ухода с российского рынка в более чем четыре миллиарда евро. Наиболее пострадавшими стали энергетическая компания Fortum, строительная YIT и производитель шин Nokian Tyres.

Ранее финские таможенники начали расследование незаконного канала поставок бурового оборудования в Россию. Речь идет о регулярной продаже техники с 2020 по 2022 год на общую сумму 2,2 миллиона евро.