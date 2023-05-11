Деньги 11 мая 2023, 10:11 Финская компания оценила чистый убыток от российских проектов в 2 миллиарда евро Финская компания Fortum оценила чистый убыток от российских проектов в €2 млрд Википедия

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Энергоконцерн Fortum из Финляндии списывает активы в России после передачи акций своей дочерней компании под временное управление Росимуществом. Организация оценила убыток от российских проектов в два миллиарда евро. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальное заявление Fortum.

«В результате чистый денежный убыток, включающий в себя инвестиции в приобретение предприятий в России, полученные дивиденды и чистое финансирование, составляет примерно два миллиарда евро», — заявил главы компании Маркуса Раурамо.

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По его словам, эту сумму может считать чистым денежным убытком от работы в России. Концерн отметил, что утратил контроль над своими операциями в Российской Федерации. При этом отчетность за второй квартал текущего года не учитывает российский сегмент.

Президент РФ Владимир Путин в конце прошлого месяца ввел временное управление в отношении российских активов Uniper и Fortum. Под действие указа подпали 98,23% акций ПАО «Фортум».

Руководство Fortum сочло решение российской стороны грубым нарушением международного права, а также прав компании как иностранного акционера. Энергоконцерн заявил, что намерен принять все меры для защиты своих интересов в рамках международного законодательства, написал «Интерфакс».