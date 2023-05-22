Мир 22 мая 2023, 13:28 Финская госкомпания Gasum расторгла долгосрочный контракт с «Газпром экспортом» Финская компания Gasum объявила о расторжении контракта на поставку с «Газпром экспортом» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Финская государственная компания Gasum отменила соглашение на поставки трубопроводного природного газа от «Газпром экспорта». Об этом объявила пресс-служба зарубежной организации.

В апреле 2022 года «Газпром экспорт» потребовал от Gasum перечислять в рублях, а не в евро платежи, зафиксированные в договоре, напомнили в финской госкомпании. Заграничная организация отказалась принять новые правила

Реклама

«Кроме того, у компаний возникли существенные разногласия по некоторым другим требованиям, выдвигаемым на основании соглашения», — привел выдержку из заявления пресс-службы RT.

По данным Gasum, стороны пытались урегулировать ситуацию, но не смогли сделать это в сроки, определенные арбитражным судом. Из-за этого финская компания расторгла договор с «Газпром экспортом». Осенью 2022 года арбитраж обязал зарубежную организацию выплатить российскому поставщику задолженность за газ в размере свыше 300 миллионов евро.

Российское правительство одобрило соглашение на поставки газа из страны в Китай. Природный ресурс пойдет в КНР из России по дальневосточному маршруту.