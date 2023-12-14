Важное 14 декабря 2023, 18:46 Финляндия подтвердила закрытие всех КПП на границе с Россией МВД Финляндии сообщило о закрытии всех КПП на границе с Россией Freepik

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Финляндия вновь закроет все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Ранее появившуюся в СМИ информацию подтвердил финский министр внутренних дел Мари Рантанен во время парламентского часа вопросов и ответов. Выступление транслировал канал YIe.

«Правительство приняло решение закрыть открывшиеся в четверг, 14 декабря, КПП на восточной границе», — заявила Рантанен.

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О том, что Финляндия собирается принять такую меру, днем писали местные СМИ. Однако на тот момент вопрос требовал заключения канцлера юстиции.

Финляндия закрывала КПП на границе с Россией в ноябре, объясняя это неконтролируемым наплывом беженцев. С 30 ноября по 14 декабря не работал ни один контрольно-пропускной пункт, но 14 декабря открыли два КПП — «Ваалимаа» и «Ниирала». Предполагалось, что они будут действовать по крайней мере до 14 января.

После этого сообщение между Россией и Финляндией решили возобновить два автобусных перевозчика. Автобусы пустили между Хельсинки и Санкт-Петербургом.