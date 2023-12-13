Общество 13 декабря 2023, 09:56 Два перевозчика возобновят автобусное сообщение между Россией и Финляндией Ecolines и Lux Express возобновят автобусное сообщение между РФ и Финляндией IMAGO/Lauri Heino/globallookpress

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Автобусный перевозчик Ecolines возобновит рейсы между Россией и Финляндией (Санкт Петербург — Хельсинки) уже с 14 декабря. Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель компании Андрей Волков.

Он уточнил, что это связано с решением финских властей снять ограничения на работу международного автомобильного пункта пропуска «Ваалимаа». Уточняется, что первый рейс из Санкт-Петербурга в столицу Финляндии отправится в 06:45 14 декабря, первый рейс из Хельсинки в Петербург — в тот же день в 14:30. С 15 декабря ежедневно будет выполняться по два, а с 20-х чисел и по три рейса в каждую сторону.

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По данным издания, после открытия «Валимаа» поэтапно возобновлять сообщение между Россией и Финляндией намерена и компания Lux Express. Уже сегодня, 13 декабря, в 21:30 отправится рейс в Хельсинки из Санкт-Петербурга, в 23:30 — в обратном направлении. Быстро восстановить прежнюю логистику будет непросто, поэтому работа будет поэтапной и ориентированной на спрос и технические возможности перевозчика, пояснили в пресс-службе АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express).

О возобновлении работы КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» на границе Финляндии с Россией стало известно накануне. Пока решение будет действовать до 14 января.