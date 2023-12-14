14 декабря 2023, 01:50
Финляндия открыла два КПП на границе с Россией
МВД Финляндии сообщило об открытии двух КПП на границе с Россией
Правительство Финляндии в полночь 14 декабря (01:00 по московскому времени) открыло два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны.
Все автомобильные КПП на финско-российской границе закрыли с 30 ноября.
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«Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пересечения границы „Ваалимаа“ и „Ниирала“, которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря», — заявили в ведомстве.
Решение кабмина будет действовать до 14 января. Ситуация на пункте пропуска «Ваалимаа» сейчас спокойная. Выезда ожидают 40 грузовиков и 20 легковых автомобилей.
КПП «Ваалима» находится на юго-востоке Финляндии. Он граничит с Выборгским районом Ленинградской области. Это один из самых крупных погранпунктов на сухопутной границе с Россией.
Финские власти сообщили о решении открыть два КПП на границе с РФ 12 декабря. Остальные пункты пропуска останутся закрытыми из-за роста числа беженцев из Афганистана, Марокко, Кении и Сирии и других стран.
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