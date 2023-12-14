Мир 14 декабря 2023, 17:00 Финляндия снова закроет все КПП на границе с Россией Helsingin Sanomat: кабмин Финляндии решил снова закрыть КПП на границе с РФ IMAGO/Heikki Saukkomaa/globallookpress

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Власти Финляндии готовы снова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией из-за наплыва беженцев. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

«Правительство соберется сегодня вечером, чтобы принять решение. Вопрос все еще требует заключения канцлера юстиции, но политическая воля состоит в том, чтобы закрыть границу», — передали журналисты.

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По данным пограничников, к полудню 14 декабря через два КПП на границе с Россией в Финляндию прибыли 30 беженцев. Из-за неконтролируемого наплыва людей, ищущих убежище, финны уже закрывали все пропускные пункты. КПП не работали с 30 ноября по 13 декабря, но 14 декабря кабмин открыл пункты «Ваалимаа» и «Ниирала».

Решение кабмина должно действовать до 14 января. Ситуация на пункте пропуска «Ваалимаа» утром была спокойной. Выезда ожидали 40 грузовиков и 20 легковых автомобилей.

Ранее между Россией и Финляндией возобновили работу два автобусных перевозчика. Компании Ecolines и Lux Express осуществляют рейсы Санкт Петербург — Хельсинки. Перевозчики отметили, что восстановить прежнюю логистику будет непросто.