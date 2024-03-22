Мир 22 марта 2024, 16:39 Евросоюз решил помочь Украине за счет пенсионных фондов EUobserver: ЕС предложил пенсионным фондам взять часть расходов на оборону Philipp von Ditfurth/dpa/globallookpress

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Ряд стран Евросоюза предложил страховым компаниям и пенсионным фондам активно инвестировать в сферу обороны, чтобы обеспечить Украину военной помощью. Об этом сообщило издание EUobserver.

«Главы государств и правительств ЕС ищут новые источники финансирования для покупки оружия и другой военной техники», — написали авторы материала.

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Такие страны, как Германия и Нидерланды, предлагают пенсионным фондам взять на себя часть расходов, увеличив инвестиции в оборонный сектор. Таким образом ЕС хочет, чтобы не только правительства оплачивали расходы.

«Лидеры ЕС рассмотрят „все варианты“ для увеличения финансирования обороны», — отметили журналисты.

Украина несет огромные потери. Как предполагают зарубежные эксперты, целая нация может исчезнуть с лица земли. Но президент Владимир Зеленский вместо того, чтобы пойти на мирные переговоры, продолжает упрекать Евросоюз в недостаточной военной помощи. А некоторые страны ради членства в ЕС некоторые страны уже не стесняются в способах выслужиться перед Западом и отправляют наемников в ВСУ.