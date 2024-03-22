Мир 22 марта 2024, 14:33 Запад перестал стесняться. Как ЕС стал военной машиной против России Журналист Авва заявил, что молдавская армия — лишь еще одно подразделение НАТО Флаги Республики Молдова и Европейского союза. Фото: Sebastian Gollnow/dpa / Global Look Press

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Ради членства в ЕС некоторые страны не стесняются в способах выслужиться перед Западом. Молдавия вслед за Литвой признала, что ее наемники участвуют в военном конфликте на Украине под знаменами ВСУ. Почему Кишиневу это выгодно и какой линии он будет придерживаться — в материале «360».

Молдавия признала своих наемников

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый публично признал, что молдаване служат в составе Интернационального легиона Вооруженных сил Украины. Точное число этих наемников неизвестно, однако чиновник заверил, что все находятся там «по собственной инициативе, легально».

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По закону Молдавии участие наемников в вооруженных конфликтах официально запрещено и, согласно статье 141 Уголовного кодекса, наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет. Тех, кто занимается вербовкой, финансированием и обеспечением «солдат удачи», ждет срок от 10 до 15 лет.

Ранее молдавский МИД заявил, что делегацию России не желают видеть на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Кишиневе. Россиянам предложили выступить там онлайн. Кроме того, Молдавия 19 марта объявила персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства.

Главная задача — война с Россией

Молдавия стремится в ЕС с 2005 года, напомнил «360» корреспондент федерального интернет-издания «Ваши новости» Вадим Авва, и уже вступила туда в политическом смысле. Однако мечты о благополучии, открытом рынке труда, возможностях продавать молдавские товары на рынках Евросоюза не были реальны ни 19 лет назад, ни сейчас.

По словам журналиста, прежнего благополучного Европейского союза просто не существует. Есть лишь раскачивающаяся военная машина, нацеленная на уничтожение России. И Молдавия, контролируемая Западом, всегда будет таким же оружием против россиян, как и Украина, просто меньшего размера.

Европа сегодня находится в состоянии войны с Россией. И нет никакой разницы между Североатлантическим «оборонительным» альянсом НАТО и ЕС. Главная задача этих структур, руководимых США, — война с Россией во всех возможных формах и с той долей интенсивности, которую они способны достичь. Вадим Авва

У Молдавии, которой управляют США, задача точно такая же, заверил журналист. Это всем выгодно, ведь противостояние с Россией позволяет президенту Украины Владимиру Зеленскому не идти на выборы, Европе — в той или иной степени отменить выборы в ЕС, которые и так были фальшивой занавеской, прикрывающей несменяемость элит.

«Война с Россией выгодна всем в нынешнем молдавском политикуме, команде их президента Майи Санду. Для молдавской элиты война с Россией — это сохранение собственного положения. Поэтому Молдавия будет максимально агрессивна и максимально в струе европейского мейнстрима», — сказал Авва.

Тренд на убийц

Признания официальных лиц Молдавии, что ее граждане участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, — очередной европейский тренд, заверил собеседник «360». Недавно президент Литвы Гитанас Науседа участвовал в церемонии похорон бывшего офицера литовской армии Тадаса Тумаса, который служил минометчиком в украинских войсках и был убит под Артемовском.

На Украине воюют кадровые офицеры многих национальных армий. Молдавская армия в этом контексте — такое же подразделение НАТО. Ведь правительство Молдавии получает разнарядку сверстанной Пентагоном военной компании против России с учетом всех резервов союзников-вассалов. Вадим Авва

По словам журналиста, пока участие армии Молдавии не столь значимо, но, по всей видимости, оно будет нарастать в среднесрочной перспективе. Ведь общая нищета постсоветских республик обернулась так, что единственным способом прокормить семью для стала армия. «Хочешь служить? Иди воюй с русскими!», другого варианта нет.